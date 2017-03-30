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14:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Верховный Суд прокомментировал процессы по итогам Дня Воли в Минске

Некоторые СМИ пытаются очернить белорусское правосудие, распространяя мнение о том, что суды действуют по некой заданной программе, отметил первый зампред ВС.

Источник: Ежедневник.by

Первый заместитель Верховного суда Валерий Калинкович назвал измышлениями посыл о том, что суды, принимая решения о наказании за участие в несанкционированной уличной акции 25 марта в Минске, действовали по заданной программе.

Сегодня в Минске проходит Пленум Верховного суда, на котором анализируется практика рассмотрения судами жалоб и протестов на постановления по делам об административных правонарушениях, пишет Sputnik.

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На текущей неделе районные суды Минска рассмотрели административные протоколы, составленные на более 120 задержанных 25 марта в Минске, они наряду со штрафами, давали сутки ареста — от пяти до 15 суток.

«Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются не чем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан», — заявил Калинкович журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, почему суда стали назначать чаще «сутки ареста» чем штрафы за участие в несанкционированных уличных акциях.

Он отметил также, что вне зависимости от того, уголовное или административное дело, суд, принимая решение о наказании, стремится соблюдать принцип индивидуальной ответственности. Калинкович подчеркнул, что в соответствии с законодательством, стороны могут обжаловать решение в суде высшей инстанции.

О практике рассмотрения жалоб.

В частности, на заседании было отмечено, в целом обеспечивается всесторонняя, объективная проверка законности и обоснованности постановлений по делам об административных правонарушениях. Вместе с тем выявлен ряд случаев, когда при рассмотрении жалоб или суды допускали нарушения процессуального законодательства.

Было принято решение о том, что в целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства, предотвращения судебных ошибок Пленум ВС даст судам соответствующие рекомендации, касающиеся необходимости строгого соблюдения требований законодательства.

Как сообщили в ВС, ежегодно судами общей юрисдикции рассматривается около 400 000 дел об административных правонарушениях. Там привели статистику об обжаловании постановлений судов по делам об административных правонарушениях в 2014 — 2016 годах. «В прошлом году на не вступившие в силу постановления рассмотрено 2942 жалобы и протеста, в 2015 году 2668, в 2014 году 2469», — сообщили в суде.

В День Воли, который белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта, в Минске и других городах республики прошли уличные акции. В столице во время марша было задержано большое количество граждан, суды над которыми начались в понедельник 27 марта.

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