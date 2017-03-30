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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал об отношении России к США

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия относится к США как к великой державе, с которой хочет наладить партнерские отношения, а все «остальное — ложь и выдумки».

Источник: РИА Новости
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«Мы воспринимаем и относимся к Соединенным штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня», — сказал Путин в рамках Международного арктического форума.

«Вот что именно? Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США. С целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных штатов», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что опросы общественного мнения показывают, что в США очень много друзей России.

Комментарии
9
Сергей Зауглов
Путин уже достал со своим бла-бла-бла постоянным! Переврал все с точностью до наоборот! Это у нас американская тема для отвлечения от внутренних проблем!
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Алексей
Путин, из всех стран мира у нас с США меньше всего контрактов, договорённостей и товарообмена. О каком сотрудничестве вообще может идти речь? Что у нас в стране из США кроме "зелени"? Почему Вы как Президент меньше внимания уделяете внутренним проблемам, касающимся собственного народа? Мы, как самая богатая страна в мире по ресурсам, можем вполне процветать вообще без других стран. Займитесь делами страны, а не внешними "перепалками" - с другими странами. Сколько уже можно отвлекаться на их бесконечные разговоры?
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Сергей Зауглов
Жертва телевизора или провокатор?! Как сменим власть, сразу построим для таких как Вы реабилитационные центры, в которых по телевизору будут показывать только старые добрые советские мультики, а не Киселева и прочих ему подобных, как сейчас!
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