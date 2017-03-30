Путин рассказал об отношении России к США

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

«Мы воспринимаем и относимся к Соединенным штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня», — сказал Путин в рамках Международного арктического форума.

«Вот что именно? Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США. С целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных штатов», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что опросы общественного мнения показывают, что в США очень много друзей России.