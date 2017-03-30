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16:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ДНР и ЛНР готовы к прекращению огня с полуночи 1 апреля

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Донецкой народной республике готовы к прекращению огня в Донбассе с полуночи 1 апреля и надеются на выполнение договоренностей силовиками, заявил журналистам в четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Источник: "РИА Новости" Украина

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

«Мы готовы выполнять те обязательства, которые берем на себя, и стараемся полностью их соблюдать», — сказал Басурин, отвечая на вопрос, готова ли ДНР выполнять договоренности о соблюдении режима прекращения огня.

Он добавил, что надеется на выполнение договоренностей и со стороны Киева. «Украина неоднократно заявляла, что готова выполнять минские договоренности, прекращение огня. Просто каждый день мы обращаемся к СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), чтобы они (силовики — Ред.) прекратили обстрелы жилых кварталов республики. Ну, посмотрим. Первое апреля уже близко, будем ли мы улыбаться или плакать», — сказал Басурин.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко также заявил, что милиция готова с 1 апреля обеспечить режим прекращения огня в Донбассе.

«Народная милиция, как и ранее, готова обеспечить режим тишины, как мы это подтверждали и ранее», — заявил Марочко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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