В Калининграде Антон Алиханов вручил государственные и областные награды

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен слесарь-судоремонтник общества с ограниченной ответственностью «Ремонт малотоннажного флота» (Светлый) Сергей Воронцов. Сергей Петрович разработал и внедрил на предприятии рационализаторское предложение, которое сокращает сроки ремонта судов на 50%.

За достижения в медицинской науке награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заведующая ревматологическим отделением Областной клинической больницы Ирина Малинина. Ирина Петровна впервые в нашей области для лечения наиболее тяжелых больных организовала центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами, что привело к улучшению качества жизни этой группы больных и ремиссии заболеваний.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Светлане Титовской, заведующей дневным стационаром Городской больницы № 3. Она применила лазеропунктуру как метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у больных пожилого возраста. Благодаря этому методу снизилось число обострений у пациентов неврологического профиля.

Почетной грамотой президента РФ награжден глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гурьевского городского округа Виктор Лучков. Виктор Сергеевич в 1992 году организовал хозяйство «Лучков В. С.», главой которого является и сегодня. КФХ «Лучков В. С.» — один из крупнейших производителей картофеля и овощей в Калининградской области.

Ещё двум жителям региона: механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства «Калина» (Черняховский городской округ) Олегу Евтехову и главному зоотехнику общества с ограниченной ответственностью «Садовое» (Нестеровский район) Тамаре Соколовой — объявлена Благодарность Президента РФ за заслуги в развитии агропромышленного комплекса.