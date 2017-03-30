Владимир Шаманов: «Нам не нужны учителя из-за рубежа»

В форуме принимают участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, председатель региональной Общественной палаты Виктор Сойфер, депутат Самарской губернской думы, ректор СамГМУ Геннадий Котельников, заместитель председателя регионального парламента Екатерина Кузьмичева, студенты высших и средних учебных заведений, педагоги, общественники. Всего участников форума — около 2,5 тыс. человек.

На встрече им был продемонстрирован фильм «Экстремизму нет!», снятый телеканалом «Губерния». В нем показаны технологии, которые могут применяться для расшатывания ситуации в стране.

Тщательно подготовленные политтехнологами массовые мероприятия подрывают общество изнутри, ломают национальное самосознание. Примеры применения данных методов уже известны, они использовались в Украине, Ливии и других странах, где произошла смена власти.

Оценку сегодняшней ситуации в обществе дал депутат Государственной думы России Владимир Шаманов. Он отметил, что за последние сто лет страна пережила множество потрясений: революция, гражданская война, война на Кавказе.

«Нам не нужны учителя из-за рубежа, — сказал Владимир Шаманов. — Мы сами воспитаем нашу молодежь, за которой будущее России. Привьем ей правильные ценности».

Владимир Шаманов также отметил, что случаи терроризма и экстремизма, к сожалению, возникают и в нашей стране. И гражданам России необходимо объединиться для борьбы с ними.

«Давайте будем ответственны перед нашей Родиной, нашим общим домом. И вместе нам все по плечу», — призвал участников форума Владимир Шаманов.