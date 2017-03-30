Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

«Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

При этом президент подчеркнул, что такие события должны быть хорошо подготовлены «с обеих сторон».

«Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну, тогда в рамках обычных встреч подобного рода на “двадцатке” (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча (с президентом США) может состояться», — пояснил российский лидер.