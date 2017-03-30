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15:16 (мск), источник: Газета.Ру

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «на полях» арктического саммита в Финляндии, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

При этом президент подчеркнул, что такие события должны быть хорошо подготовлены «с обеих сторон».

«Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну, тогда в рамках обычных встреч подобного рода на “двадцатке” (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча (с президентом США) может состояться», — пояснил российский лидер.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о готовности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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