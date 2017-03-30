Обращения жителей Дона передали Владимиру Жириновскому
Сотни обращений жителей Ростовской области переданы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Сотни обращений жителей Ростовской области переданы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Послания собирал специальный агитационный поезд. Он курсировал по стране, и представители партии встречались со своими избирателями прямо на перронах больших и маленьких железнодорожных станций.
Как сегодня сообщили в региональном отделении ЛДПР, жители Дона написали более 900 заявлений с жалобами и предложениями. Все они уже доставлены в центральный офис в Москве. Каждое обращение обещают внимательно рассмотреть и по возможности оказать поддержку.