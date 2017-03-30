Обращения жителей Дона передали Владимиру Жириновскому

Послания собирал специальный агитационный поезд. Он курсировал по стране, и представители партии встречались со своими избирателями прямо на перронах больших и маленьких железнодорожных станций.

Как сегодня сообщили в региональном отделении ЛДПР, жители Дона написали более 900 заявлений с жалобами и предложениями. Все они уже доставлены в центральный офис в Москве. Каждое обращение обещают внимательно рассмотреть и по возможности оказать поддержку.