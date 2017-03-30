Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
15:54 (мск), источник: РИА Новости

Представитель CNBC разделил Украину и Крым, задавая вопрос Путину

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заметил, что ведущий Международного арктического форума, представитель американского кабельного и спутникового телеканала CNBC, задавая ему вопрос, разделил проблемы Украины и Крым, и подчеркнул, что «это правильно».

Источник: РИА "Новости"

В ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» ведущий форума, представитель американского кабельного и спутникового телеканала CNBC задал такой вопрос Путину:

«Мы знаем, что в настоящий момент отношения находятся на низкой точке между Россией и многими западными странами и отчасти это из-за Украины и Крыма. Не хочу затрагивать эту тему, единственное, что хочу задать вопрос, каким образом налаживать доверие в данной ситуации, когда международные отношения находятся в такой низкой точке? Очень трудно сотрудничать по Арктике, если Америка по мере того, как мы говорим, в слушаниях одного из комитетов по разведке говорит о том, что Россия использует дезинформацию для оказания влияния на выборы в США».

«Я так и знал», — ответил Путин, вызвав смех в зале. «Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, сюда на эту площадку переносились проблемы двусторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу», — добавил президент РФ.

«Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крым, вы как бы разделили Крым и Украину и это правильно», — подчеркнул Путин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь