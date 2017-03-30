Представитель CNBC разделил Украину и Крым, задавая вопрос Путину

В ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» ведущий форума, представитель американского кабельного и спутникового телеканала CNBC задал такой вопрос Путину:

«Мы знаем, что в настоящий момент отношения находятся на низкой точке между Россией и многими западными странами и отчасти это из-за Украины и Крыма. Не хочу затрагивать эту тему, единственное, что хочу задать вопрос, каким образом налаживать доверие в данной ситуации, когда международные отношения находятся в такой низкой точке? Очень трудно сотрудничать по Арктике, если Америка по мере того, как мы говорим, в слушаниях одного из комитетов по разведке говорит о том, что Россия использует дезинформацию для оказания влияния на выборы в США».

«Я так и знал», — ответил Путин, вызвав смех в зале. «Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, сюда на эту площадку переносились проблемы двусторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу», — добавил президент РФ.