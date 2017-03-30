Нижегородский сенатор отчитался за персональный унитаз

Член Совета Федерации Александр Вайнберг отчитался перед журналистами, о том, на какие средства и зачем ему строят персональный санузел в здании Законодательного собрания Нижегородской области.

По словам Вайньерга, туалет и душ для себя от строит на собственные деньги.

«Ни рубля бюджетных средств на это не потрачено», — уверяет сенатор.

По его словам, специфика его работы связана с частыми поездками из Москвы в Нижний Новгород: «Бывает, что я прямо с поезда приезжаю в Заксобрание. Я подумал, что было бы хорошо, если бы у меня была возможность здесь умыться и побриться, чтобы предстать перд коллегами и журналистами чистым и опрятным».

При этом Вайнберг пообещал в случае окончательного переезда в Москву оставить свой персональный унитаз в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось, о том, что Вайнберг решил построить себе персональный санузел в здании нижегородского Заксобрания, заявил депутат Владимир Буланов в ходе заседания бюджетного комитета.

Некоторые из депутатов Заскобрания сочли такое поведение Вайнберга нескромным для человека, занимающего государственную должность.