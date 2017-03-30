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17:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Бонусы до 12 окладов ожидают чиновников Казахстана

К примеру, аким Астаны Асет Исекешев может получить вознаграждение до 11,4 млн тенге, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

О размере бонусов рассказала вице-министр национальной экономики РК Мадина Абылкасымова.

«К фиксированной заработной плате госслужащим будут выплачиваться бонусы. Они будут устанавливаться в зависимости от итогов индивидуальной оценки работы каждого государственного служащего, включая политических госслужащих. Агентством по делам госслужащих утверждена система оценки результативности работы госслужащих отдельно для корпуса А, Б и политических госслужащих. Оценка включает различные аспекты: исполнение, трудовую дисциплину и, самое главное — достижение конечных результатов. Оценка будет выставляться: неудовлетворительно, удовлетворительно, эффективно и превосходно», ― пояснила Абылкасымова.

По словам вице-министра, вознаграждение госслужащих будет составлять от 2 до 12 должностных окладов.

К примеру, зарплата акима Астаны Асета Исекешева, как ранее сообщили агентству в горадминистрации, — 953 260 тенге. Значит, градоначальник может получить вознаграждение от 1,9 млн до 11,4 млн тенге.

Однако, как уточнила Абылкасымова, выплата бонусов будет увязана с возможностями бюджета.

«Сейчас нами разработан проект, пока он не утвержден. Но мы предполагаем, что размер бонусов может составлять от 2 до 12 должностных окладов. Это мировая практика. При формировании бюджета на 2018 год мы приступили к новому бюджетному циклу. Этот вопрос будет внимательно рассмотрен и увязан с возможностями бюджета», ― отметила замглавы Миннацэкономики.

Напомним, ранее в агентстве по делам госслужбы сообщали, что с середины 2017 года казахстанские чиновники перестанут получать праздничные и квартальные премии. Их заменят бонусы, которые будут назначаться по результатам оценки деятельности.

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