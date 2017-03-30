Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин против использования протестных акций политическими силами «для самораскрутки» в преддверии выборных кампаний.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин против использования протестных акций политическими силами «для самораскрутки» в преддверии выборных кампаний.
«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.
«Единственно, что я считаю неправильным: если
Путин также отметил, что в последнее время в России проблема коррупции стала меньше, и люди в стране это видят.
Задержания участников акций
Российский лидер также заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.
Президент также назвал политизированными призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России.
«Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях — ИФ) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны», — сказал Путин.
Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».
К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине.
26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил «Интерфаксу», что количество задержанных превысило тысячу человек.
Позже ряд российских общественных деятелей выступили с призывами проверить действия правоохранителей на акциях и отпустить задержанных, страны Запада выступили с критикой массовых задержаний демонстрантов.