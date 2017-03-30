Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

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«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме. «Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

Путин также отметил, что в последнее время в России проблема коррупции стала меньше, и люди в стране это видят. Задержания участников акций Российский лидер также заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством. ​Президент также назвал политизированными призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России. «Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях — ИФ) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны», — сказал Путин. Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».

К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине. Владимир Путин