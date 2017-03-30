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15:54 (мск), источник: Интерфакс

Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин против использования протестных акций политическими силами «для самораскрутки» в преддверии выборных кампаний.

Источник: Reuters

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.

«Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

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Путин также отметил, что в последнее время в России проблема коррупции стала меньше, и люди в стране это видят.

Задержания участников акций

Российский лидер также заявил, что все, кто нарушает закон, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.

​Президент также назвал политизированными призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России.

«Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях — ИФ) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».

К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине.
Владимир Путин

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил «Интерфаксу», что количество задержанных превысило тысячу человек.

Позже ряд российских общественных деятелей выступили с призывами проверить действия правоохранителей на акциях и отпустить задержанных, страны Запада выступили с критикой массовых задержаний демонстрантов.

Комментарии
43
Сергей Саморуков
Обидно Вождю , что он столько времени потратил на создание этой системы , а теперь электорат хочет её разрушить . А что делать ??? Не хотят люди в нищете жить , а точнее выживать .
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Кристина Эдуардовна
всю страну к ногтю прижимать пупок не развяжется?
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Кристина Эдуардовна
вашу... люди вышли не потому что навальный, а потом что коррупция. Не будь тотальной коррупции в высших эшелонах власти, навальный-не навальный, люди в таком количестве в стольких городах не вышли бы. Всё!
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