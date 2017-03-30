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15:57 (мск), источник: РИА Крым

Немецкий политик назвал беспределом запрет Самойловой въезжать на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). Запрет на въезд на территорию Украины, где пройдет конкурс «Евровидение-2017», участнице от России Юлии Самойловой является беспределом. Такое мнение на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучил депутат региона Оснабрюк, председатель фракции левых в парламенте города Квакенбрюка, руководитель находящейся в Крыму делегации немецких бизнесменов и политиков Андреас Маурер.

Источник: РИА "Новости"

«Эта молодая певица, можно сказать, уже выиграла конкурс в лице многих граждан», — заявил он.

По словам политика, страна, которая получила возможность организовать такой конкурс, обязана провести его вне политики. «Я думаю, у Украины уже нет симпатий среди европейского народа. Но последние симпатии, что она имела, она потеряла. И поэтому, я думаю, это был удар по самим себе», — подчеркнул Маурер.

Он также рассказал, что в Германии решение Украины объясняют возможными большими баллами, который бы «украинский народ» дал российской участнице в ходе конкурса. «Если бы она получила десять пунктов (баллов — ред.) от Украины, то вся политика Украины последних лет была бы уничтожена. Я думаю, поэтому они приняли такое решение (о запрете Самойловой на въезд на территорию Украины — ред.)», — считает Маурер.

Вместе с тем, комментируя информацию о том, что Европейский вещательный союз (EBU) не исключил, что отстранит Украину от участия в «Евровидении-2017», если ситуация не разрешится до конца следующей недели, Маурер заявил: «Это было бы правильное решение».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Россию на конкурсе «Евровидение-2017» должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. При этом СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский «Первый канал» телевидения выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения о запрете на въезд Самойловой.

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