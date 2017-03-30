Немецкий политик назвал беспределом запрет Самойловой въезжать на Украину

«Эта молодая певица, можно сказать, уже выиграла конкурс в лице многих граждан», — заявил он.

По словам политика, страна, которая получила возможность организовать такой конкурс, обязана провести его вне политики. «Я думаю, у Украины уже нет симпатий среди европейского народа. Но последние симпатии, что она имела, она потеряла. И поэтому, я думаю, это был удар по самим себе», — подчеркнул Маурер.

Он также рассказал, что в Германии решение Украины объясняют возможными большими баллами, который бы «украинский народ» дал российской участнице в ходе конкурса. «Если бы она получила десять пунктов (баллов — ред.) от Украины, то вся политика Украины последних лет была бы уничтожена. Я думаю, поэтому они приняли такое решение (о запрете Самойловой на въезд на территорию Украины — ред.)», — считает Маурер.

Вместе с тем, комментируя информацию о том, что Европейский вещательный союз (EBU) не исключил, что отстранит Украину от участия в «Евровидении-2017», если ситуация не разрешится до конца следующей недели, Маурер заявил: «Это было бы правильное решение».