Социалист Вадим Филиппов стал новым членом ЦИК
Член Партии социалистов РМ Вадим Филипов, который до недавнего времени был муниципальным советником от фракции ПСРМ в КМС, стал членом Центральной избирательной комиссии, сообщает Actualitati.md.
Член Партии социалистов РМ Вадим Филипов, который до недавнего времени был муниципальным советником от фракции ПСРМ в КМС, стал членом Центральной избирательной комиссии, сообщает Actualitati.md.
Филипов занял место ушедшего в администрацию Президента РМ Максима Лебединского, который был назначен советником Игоря Додона по юридическим вопросам.
Отметим, что парламент еще 2 марта проголосовал за назначениеФилипова на пост члена ЦИК, однако его кандидатуру должен был утвердить СИБ.
Начиная с сегодняшнего дня Вадим Филипов стал полноправным членом ЦИК.