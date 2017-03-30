Социалист Вадим Филиппов стал новым членом ЦИК

Филипов занял место ушедшего в администрацию Президента РМ Максима Лебединского, который был назначен советником Игоря Додона по юридическим вопросам.

Отметим, что парламент еще 2 марта проголосовал за назначениеФилипова на пост члена ЦИК, однако его кандидатуру должен был утвердить СИБ.

Начиная с сегодняшнего дня Вадим Филипов стал полноправным членом ЦИК.