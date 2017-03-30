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16:09 (мск), источник: Uralpress.ru

Чернятьев: Мы не зоопарк, мы «козлами отпущения» не занимаемся

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова прямо на заседании регионального парламента объявила об имеющихся у нее претензиях к следственному управлению и, воспользовавшись случаем, напросилась на прием к руководителю СУ СК РФ региона Денису Чернятьеву.

Сегодня, 30 марта, на заседании ЗСО Денис Чернятьев отчитывался перед депутатами об итогах работы управления за предыдущий год. Сразу после доклада к нему обратилась депутат из Златоуста Ольга Мухометьярова и заявила, что у нее есть претензии к работе одного из отделов следственного управления.

Дело касается расследования уголовных дел, по которому депутат, по ее мнению, должны была бы быть опрошена как свидетель, но следователи выбрали для допроса «козла отпущения», который к этому не имеет никакого отношения. Судя по всему, речь идет о начальнике комитета по управлению имуществом (двое предыдущих руководителей под следствием).

«Я хочу честности, справедливости и исполнения законов своей страны», — заявила депутата. По словам Ольги Мухометьяровой, она неоднократно сама и через помощника пыталась записаться на прием к главе следственного управления, но им этого не удавалось.

Денис Чернятьев, выслушав эмоциональную речь парламентария, заявил, что рад, что в Заксобрании работают такие люди: «Эмоции двигают миром». А потом, чтобы расставить все точки над «i» добавил, что депутату было назначено время для аудиенции, но она не пришла. И затем разъяснил парламентарию: «Следственные органы — не зоопарк. Мы “козлами отпущения”, и другими козлами, не занимаемся».

Спикер Владимир Мякуш решил вступиться за главу следственного управления и заодно дать совет коллеге: «Денис Николаевич очень контактный человек и с ним спокойно можно договориться о встрече. И для этих целей не надо пользоваться трибуной Законодательного собрания».

В итоге Денис Чернятьев пообещал Ольге Мухометьяровой, что обязательно с ней встретится и выслушает все ее претензии и пожелания.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», бывший руководитель комитета по управлению имуществом администрации Златоуста Андрей Крючко обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка.

По версии следствия, в 2014 году администрацией Златоустовского городского округа на территории города коммерческой организации был предоставлен в аренду земельный участок площадью 2000 квадратных метров для организации отдыха населения. В 2016 году Крючко издал распоряжение о продаже этого участка коммерческой организации, изменив вид разрешенного использования — «для строительства объектов для организации отдыха населения», чем причинил ущерб муниципалитету в сумме более 588 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Еще один начальник КУиЗО Златоуста Андрей Чесноков был признан виновным (приговор Златоустовского суда от 1 марта 2016 года) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УПК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества).

В январе 2015 года он подписал с ООО «Златметаллкомплект плюс» договор купли-продажи 6,2 тысячи квадратных метров земли в центре города якобы для проведения благоустройства. Фирма заплатила за участок, относящийся к территориям общего пользования и не подлежащий продаже, 5 копеек. Однако никаких работ по благоустройству там не проводилось — фактически он использовался для эксплуатации торгового комплекса.

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