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17:59 (мск), источник: Volga News

Самарскую область посетила официальная делегация Республики Шри-Ланка

В период с 26 по 27 марта Самарскую область посетила официальная делегация из Шри-Ланка во главе с Министром науки, технологий и исследований республики Сусилом Премаджаянтом.

В ее состав вошли представители Института современных технологий им. Артура Кларка Республики Шри-Ланка, сообщил сайт областного минэкономразвития.

Первый день визита был посвящен знакомству с Самарским университетом, где представителям делегации широко продемонстрировали достижения в области космических исследований, современные методы обучения и технические возможности университета. Одним из ключевых моментов встречи стало подписание договора об обучении по дополнительным образовательным программам по направлению «Основы проектирования наноспутников», в рамках которого в апреле 2017 г. в Самарском университете пройдут стажировку две группы сотрудников Института современных технологий им. Кларка (17 человек).

Кроме того, договор открывает перспективы для сотрудничества университетов в области создания малых космических аппаратов, разработки новых технологий приема и обработки космической информации, а также ряда других направлений.

В ходе визита 27 марта состоялась рабочая встреча между руководством правительства Самарской области и членами официальной делегации Республики Шри-Ланка. Со стороны Самарской области на встрече присутствовали вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, министр образования и науки Владимир Пылев и ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

В ходе официальной встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества Самарской области с Республикой Шри-Ланка в сфере научных исследований и технологий.

Также в рамках программы визита делегация побывала в Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета, где представители делегации увидели визуальную демонстрацию прорывных технологий в медицине в лабораториях центра. Далее в Кластерном инжиниринговом центре Самарской области гостей познакомили с инженерным потенциалом инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области.

Кроме того, членам делегации была предоставлена возможность познакомиться с объектами культурного наследия области. По завершению делового визита шри-ланкийская делегация отметила высокий профессионализм и компетентность сотрудников Самарского университета в области научных исследований и технологий, кроме того были озвучены планы по дальнейшему расширению сфер взаимодействия.

Самарский университет является одним из участников разработки дорожной карты по развитию национальной космической программы Республики Шри-Ланка. Ввиду этого, в феврале 2016 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между Самарским университетом и Институтом современных технологий им. Кларка. В связи с этим эксперты Самарского университета для специалистов института им. Кларка Республики Шри-Ланка проводят обучающие семинары.

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