Самарскую область посетила официальная делегация Республики Шри-Ланка
В период с 26 по 27 марта Самарскую область посетила официальная делегация из
В период с 26 по 27 марта Самарскую область посетила официальная делегация из
В ее состав вошли представители Института современных технологий им. Артура Кларка Республики
Первый день визита был посвящен знакомству с Самарским университетом, где представителям делегации широко продемонстрировали достижения в области космических исследований, современные методы обучения и технические возможности университета. Одним из ключевых моментов встречи стало подписание договора об обучении по дополнительным образовательным программам по направлению «Основы проектирования наноспутников», в рамках которого в апреле 2017 г. в Самарском университете пройдут стажировку две группы сотрудников Института современных технологий им. Кларка (17 человек).
Кроме того, договор открывает перспективы для сотрудничества университетов в области создания малых космических аппаратов, разработки новых технологий приема и обработки космической информации, а также ряда других направлений.
В ходе визита 27 марта состоялась рабочая встреча между руководством правительства Самарской области и членами официальной делегации Республики
В ходе официальной встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества Самарской области с Республикой
Также в рамках программы визита делегация побывала в Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета, где представители делегации увидели визуальную демонстрацию прорывных технологий в медицине в лабораториях центра. Далее в Кластерном инжиниринговом центре Самарской области гостей познакомили с инженерным потенциалом инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области.
Кроме того, членам делегации была предоставлена возможность познакомиться с объектами культурного наследия области. По завершению делового визита
Самарский университет является одним из участников разработки дорожной карты по развитию национальной космической программы Республики