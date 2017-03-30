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18:19 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон встретился с Вадимом Красносельским

Сегодня, 30, марта президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Встреча прошла в загородной резиденции президента РМ, в селе Голерканы. Это уже вторая за последние три месяца встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

По словам Игоря Додона, стороны обсудили целый ряд вопросов и проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты с левого и правого берегов Днестра.

Глава государства отметил, что детали по результатам встречи глава государства представит в рамках пресс-конференции, которая начнется в 16.00.

Actualitati.md напоминает, что первая встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского прошла в Бендерах 4 января. По ее итогам начала работу Объединенная контрольная комиссия, а также был упрощен порядок выезда из Приднестровья.

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