Игорь Додон встретился с Вадимом Красносельским
Сегодня, 30, марта президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщает Actualitati.md.
Сегодня, 30, марта президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщает Actualitati.md.
Встреча прошла в загородной резиденции президента РМ, в селе Голерканы. Это уже вторая за последние три месяца встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
По словам Игоря Додона, стороны обсудили целый ряд вопросов и проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты с левого и правого берегов Днестра.
Глава государства отметил, что детали по результатам встречи глава государства представит в рамках
Actualitati.md напоминает, что первая встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского прошла в Бендерах 4 января. По ее итогам начала работу Объединенная контрольная комиссия, а также был упрощен порядок выезда из Приднестровья.