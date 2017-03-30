Депутаты отказались ужесточить вещание иностранных телеканалов
КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Народные избранники решили
КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Народные избранники решили
В первой версии законопроекта предлагалось ограничить ретрансляцию информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок.
Законотворцы утвердили поправку, которая предусматривает «обязательство разместить 30% местного контента между 18.00−24.00 часов (в праймтайм)». Согласно тексту проекта, «отечественной продукции должно отводиться не менее восьми часов в ежедневном объеме вещания, и она должна транслироваться исключительно в промежутке времени 06.00 — 24.00».
«Отечественная продукция в объеме не менее шести часов должна транслироваться в
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта — продвижение отечественного медиапродукта.
«Около 80% депутатов проголосовали за эти поправки. Речь идет в первую очередь о продвижении местного продукта в так называемый