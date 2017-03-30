Депутаты отказались ужесточить вещание иностранных телеканалов

В первой версии законопроекта предлагалось ограничить ретрансляцию информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок.

Законотворцы утвердили поправку, которая предусматривает «обязательство разместить 30% местного контента между 18.00−24.00 часов (в праймтайм)». Согласно тексту проекта, «отечественной продукции должно отводиться не менее восьми часов в ежедневном объеме вещания, и она должна транслироваться исключительно в промежутке времени 06.00 — 24.00».

«Отечественная продукция в объеме не менее шести часов должна транслироваться в прайм-тайм, при чем она же должна транслироваться в объеме не менее четырех часов на государственном языке», — сказано в тексте документа.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта — продвижение отечественного медиапродукта.