Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
9Индуистский Новый год
18:20 (мск), источник: Sputnik.md

Депутаты отказались ужесточить вещание иностранных телеканалов

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Народные избранники решили все-таки не ограничивать вещание информационных программ иностранных телеканалов, но обязали владельцев отечественных ТВ производить не менее 30 процентов местного контента.

Источник: Sputnik.md

В первой версии законопроекта предлагалось ограничить ретрансляцию информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок.

Законотворцы утвердили поправку, которая предусматривает «обязательство разместить 30% местного контента между 18.00−24.00 часов (в праймтайм)». Согласно тексту проекта, «отечественной продукции должно отводиться не менее восьми часов в ежедневном объеме вещания, и она должна транслироваться исключительно в промежутке времени 06.00 — 24.00».

«Отечественная продукция в объеме не менее шести часов должна транслироваться в прайм-тайм, при чем она же должна транслироваться в объеме не менее четырех часов на государственном языке», — сказано в тексте документа.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта — продвижение отечественного медиапродукта.

«Около 80% депутатов проголосовали за эти поправки. Речь идет в первую очередь о продвижении местного продукта в так называемый прай-мтайм. Это, по нашему мнению, еще и является своеобразным методом борьбы с дезинформацией и ложными новостями, которые поступают из некоторых стран», — сказал Канду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
Россия и Белоруссия не смогли разрешить газовый спор
Песков сообщил о переносе «прямой линии» с Путиным
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Кремль ответил Сокурову на вопрос об Олеге Сенцове
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь