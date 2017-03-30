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17:03 (мск), источник: Kazinform

В Астане продолжается суд над экс-вице-министром образования Шаяхметовым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В районном суде № 2 Алматинского района продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-вице-министра образования и науки РК Саята Шаяхметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Также по делу проходит подсудимый генеральный директор «Дирекции строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак. Их подозревают в хищении и растрате средств, выделенных в 2011 году на строительство Центра подготовки и переподготовки машиностроителей в Усть-Каменогорске на 700 мест.

Сегодня были допрошены оба обвиняемых, а также свидетель Махметгали Сарыбеков, ректор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати, который занимал должность вице-министра образования и науки РК с 2009 по 2012 годы. Спустя три часа в судебном заседании был объявлен перерыв до 5 апреля.

Напомним, уголовное дело по факту присвоения и растраты более полутора миллиардов тенге бюджетных средств было возбуждено финансовой полицией в апреле 2013 года. Обвиняемые были задержаны в мае 2013 года. Суд в Астане начался 15 марта после дополнительного расследования.

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