В Астане продолжается суд над экс-вице-министром образования Шаяхметовым
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В районном суде № 2 Алматинского района продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В районном суде № 2 Алматинского района продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении
Также по делу проходит подсудимый генеральный директор «Дирекции строящихся объектов образования и науки РК» Александр Пак. Их подозревают в хищении и растрате средств, выделенных в 2011 году на строительство Центра подготовки и переподготовки машиностроителей в
Сегодня были допрошены оба обвиняемых, а также свидетель Махметгали Сарыбеков, ректор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати, который занимал должность
Напомним, уголовное дело по факту присвоения и растраты более полутора миллиардов тенге бюджетных средств было возбуждено финансовой полицией в апреле 2013 года. Обвиняемые были задержаны в мае 2013 года. Суд в Астане начался 15 марта после дополнительного расследования.