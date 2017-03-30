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16:55 (мск), источник: Известия.Ру

Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина

Президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» в 2017 году позже апреля, но до августа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

Источник: Reuters
Она (“прямая линия”), видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы это делаем в апреле, а вот в этом году не будет в апреле, будет попозже… Раньше августа, конечно
Дмитрий Песков

Предыдущая «прямая линия», в ходе которой глава государства ответил на вопросы россиян, прошла 14 апреля 2016 года.

«Прямая линия» Владимира Путина — ежегодная телепрограмма, в ходе которой президент отвечает на вопросы населения России. В 2008—2011 годах, когда Путин являлся премьер-министром РФ, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Как только улягутся страсти по навальному, так сразу и проведет.
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