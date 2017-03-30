Дмитрий Бердников предложил внести изменения в закон «О семье с детьми»
Депутаты Думы поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова. Иркутский градоначальник предложил внести изменения в региональный закон «О мерах поддержки семей с детьми».
Депутаты Думы поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова. Иркутский градоначальник предложил внести изменения в региональный закон «О мерах поддержки семей с детьми».
Речь идёт о бесплатном питании для школьников из многодетных и малоимущих семей. Сейчас его стоимость 15 рублей. С 1 сентября будет 30. В эту стоимость входит завтрак или полдник. Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать эту сумму с учётом инфляции. Предложение уже поддержала Ассоциация муниципальных образований области,
— Питание детей — рациональное, соответствующее всем нормам — это важная часть их здоровья. И видя, как меняются потребительские цены, мы полагаем, что очень важно ежегодно проводить индексацию в соответствии с изменением цен, — говорит председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.