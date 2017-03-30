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18:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Дмитрий Бердников предложил внести изменения в закон «О семье с детьми»

Депутаты Думы поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова. Иркутский градоначальник предложил внести изменения в региональный закон «О мерах поддержки семей с детьми».

Речь идёт о бесплатном питании для школьников из многодетных и малоимущих семей. Сейчас его стоимость 15 рублей. С 1 сентября будет 30. В эту стоимость входит завтрак или полдник. Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать эту сумму с учётом инфляции. Предложение уже поддержала Ассоциация муниципальных образований области, контрольно-счётная палата, детский омбудсмен. А вот губернатор Сергей Левченко концепцию законопроекта не одобрил: «Правительством Иркутской области разрабатывается программа оптимизации расходов бюджета региона на 2017−2019 годы, одним из мероприятий которой рассматривается возможность исключения установления индексации региональных мер социальной поддержки. Тем не менее законопроект, предложенный Бердниковым, 14 апреля рассмотрят на профильном комитете Заксобрания.

— Питание детей — рациональное, соответствующее всем нормам — это важная часть их здоровья. И видя, как меняются потребительские цены, мы полагаем, что очень важно ежегодно проводить индексацию в соответствии с изменением цен, — говорит председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

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