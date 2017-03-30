Экс-депутат Госдумы Оксана Хоронжук станет замглавы управления образования Воронежа

Экс-депутат Госдумы Оксана Хоронжук станет заместителем руководителя управления образования и молодежной политики администрации Воронежа, сообщается на сайте мэрии. Итоги конкурса на замещение вакантной должности подвели во вторник, 28 марта.

Как рассказала Оксана Хоронжук корреспонденту РИА «Воронеж», направление ее работы в управлении образования пока не определено.

— В понедельник я пойду в управление кадров, тогда же или во вторник мы поговорим с руководителем управления. Я предполагаю, что буду заниматься социальными проектами — помощью детям-сиротам, защитой детства, опекой, попечительством. Опыт работы у меня есть, идеи — тоже. Хочется много полезного сделать для города, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» общественница.

Оксана Хоронжук была одним из девяти депутатов, которые представляли Воронежскую область в Государственной думе VI созыва (с 2011 по 2016 годы). После окончания срока полномочий Хоронжук продолжила заниматься общественной деятельностью: экс-депутат является членом международного Союза православных женщин.

— Кроме того, я продолжаю сотрудничать с Комитетом Госдумы по образованию — вхожу в экспертный совет по защите прав педагогов, продолжаю сотрудничать с Воронежской епархией. Поэтому после окончания срока полномочий без дела не сидела: работы много, — добавила Хоронжук.