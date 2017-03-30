Экс-депутат Госдумы Оксана Хоронжук станет замглавы управления образования Воронежа
Направление работы общественницы пока не определено.
Направление работы общественницы пока не определено.
Как рассказала Оксана Хоронжук корреспонденту РИА «Воронеж», направление ее работы в управлении образования пока не определено.
— В понедельник я пойду в управление кадров, тогда же или во вторник мы поговорим с руководителем управления. Я предполагаю, что буду заниматься социальными проектами — помощью
Оксана Хоронжук была одним из девяти депутатов, которые представляли Воронежскую область в Государственной думе VI созыва (с 2011 по 2016 годы). После окончания срока полномочий Хоронжук продолжила заниматься общественной деятельностью:
— Кроме того, я продолжаю сотрудничать с Комитетом Госдумы по образованию — вхожу в экспертный совет по защите прав педагогов, продолжаю сотрудничать с Воронежской епархией. Поэтому после окончания срока полномочий без дела не сидела: работы много, — добавила Хоронжук.