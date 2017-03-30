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18:13 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин уже озвучивал свою позицию по делу Сенцова

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже озвучивал свою позицию по делу режиссера Олега Сенцова, который был осужден за попытку теракта в Крыму. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания режиссера Александра Сокурова на вручении кинопремий «Ника» об ожидании ответа от президента по поводу судьбы данного заключенного.

Источник: Reuters
«Мы с большим уважением относимся к Мастеру (Сокурову — прим. ТАСС)», — отметил представитель Кремля, напомнив, однако, что «ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге во время заседания президентского Совета» в декабре прошлого года, когда эту тему так же поднимал Сокуров.
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«Квинтэссенция ответа (Сокурову по делу Сенцова) содержалась в соответствующем заявлении президента», — подчеркнул Песков.

Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку 2 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, отвечая на просьбу Сокурова относительно судьбы Сенцова, отметил, что «мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой». При этом глава государства обратил внимание, что Сенцов был осужден «не за творчество», а за то, что он, как установил суд, «посвятил свою жизнь террористической деятельности».

«Дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», — подчеркнул тогда российский лидер.

Путин тем не менее поблагодарил Сокурова за то, что тот обратил внимание на эту тему. «Знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду», — заключил президент.

Комментарии
2
serguey andreev
Брата Владимира Ульянова , который тоже никого не убил и не взорвал, тем не менее повесили "для профилактики". С этого началась "Октябрьская революция", которая закончилась расстрелом половины населения страны , включая царскую семью.
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Сергей Саморуков
Гнусно всё это ..с чеченами воевали и их же наградили , а за эту войну посадили хохлов и русских ...
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