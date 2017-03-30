Песков: Путин уже озвучивал свою позицию по делу Сенцова

«Мы с большим уважением относимся к Мастеру (Сокурову — прим. ТАСС)», — отметил представитель Кремля, напомнив, однако, что «ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге во время заседания президентского Совета» в декабре прошлого года, когда эту тему так же поднимал Сокуров.

«Квинтэссенция ответа (Сокурову по делу Сенцова) содержалась в соответствующем заявлении президента», — подчеркнул Песков.

Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку 2 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, отвечая на просьбу Сокурова относительно судьбы Сенцова, отметил, что «мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой». При этом глава государства обратил внимание, что Сенцов был осужден «не за творчество», а за то, что он, как установил суд, «посвятил свою жизнь террористической деятельности».

«Дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», — подчеркнул тогда российский лидер.

Путин тем не менее поблагодарил Сокурова за то, что тот обратил внимание на эту тему. «Знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду», — заключил президент.