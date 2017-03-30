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18:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия прокомментировала фото укладки асфальта в лужу в центре Воронежа

В администрации заверили, что в кадр попали другие дорожные работы.

В мэрии Воронежа прокомментировали появившуюся в соцсети фотографию укладки «асфальта в лужу» на выезде из двора на улицу Плехановская. Жительница города Лариса Кравченко опубликовала снимок на своей странице в четверг, 30 марта. Женщина возмутилась «новыми супертехнологиями воронежских чиновников».

В пресс-службе мэрии укладку асфальта на этом участке опровергли. Коммунальщики, «скорее всего, заделывали лужу срезом асфальтобетона», пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в горадминистрации.

— Температура горячего асфальта — 190 градусов. Если бы асфальт действительно укладывали прямо на лужу, вода бы выпарилась, и из-за пара не было бы видно машины коммунальщиков, — добавили в пресс-службе мэрии.

Контекст

Горожане регулярно публикуют в соцсетях фотографии допущенных дорожниками нарушений. Часто оказывается, что на самом деле ничего противоречащего нормам коммунальщики не сделали. В феврале 2017 года воронежцев удивили дорожные работы во время метели на пересечении проспекта Труда и Московского проспекта. В горадминистрации сообщили, что срезание асфальта при непогоде нарушением не является.

В декабре 2016 года воронежцы пожаловались на укладку асфальта и бордюров в снег на улице Ломоносова. В мэрии также заверили, что дорожники работали без нарушения норм и использовали цемент и песок, а не горячий асфальтобетон. Месяцев раньше дорожники уложили асфальт на снег на улице Путиловской, и проведение работ в ночное время попало на видео. В мэрии отметили, что, как правило, качество уложенного на снег асфальта неудовлетворительное, долго такое покрытие не прослужит.

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