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18:15 (мск), источник: Noi.md

Канду хотел бы, чтобы и президента лишили иммунитета

Президент парламента Андриан Канду предлагает, чтобы Закон о лишении депутатов иммунитета касался бы и главы государства, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

По словам Канду, как депутаты, так и глава государства должны быть равны перед законом.

«Все депутаты и граждане должны быть равны перед законом. Лишение депутатов иммунитета — это важный шаг в ускорении борьбы с ликвидацией коррупции», — отметил Андриан Канду.

Напоминаем, что сегодня парламент одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение депутатов иммунитета.

Президент страны раскритиковал законопроект, предусматривающий лишение иммунитета народных избранников. По его словам, этот закон не что иное, как еще один инструмент демократов по оказанию политического давления и шантажа.

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