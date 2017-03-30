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18:02 (мск), источник: Sputnik.by

Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Вопрос о пересмотре требований страхового стажа для некоторых категорий белорусов прорабатывается в республике, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе онлайн-конференции на сайте Минтруда.

Источник: Sputnik.by

Проблему страхового стажа для военнослужащих призывал решить президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в первой половине марта. Возможно, требования будут несколько изменены и для других категорий граждан.

«В настоящее время данный вопрос прорабатывается. О законодательном закреплении и вступлении в силу данных изменений, в случае их принятия, граждане будут проинформированы посредством широкого освещения этих решений в СМИ», — сказал Ковальков.

Речь идет о гражданах с так называемыми «кредитными периодами», которые подразумевают службу в армии, декретный отпуск, учебу и некоторые другие виды деятельности.

«Конкретные категории граждан, для которых устанавливаются пониженные требования к стажу работы с уплатой обязательных страховых взносов, а также дата вступления в силу данных норм могут быть названы только после принятия соответствующего нормативного правового акта. Работа над проектом такого акта ведется», — добавил замминистра.

Сейчас минимальный период стажа для получения права на трудовую пенсию составляет 15 лет.

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