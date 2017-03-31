Вера Титяпкина будет назначена и. о. заместителя главы Перми
С 3 апреля начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина станет исполняющей обязанности заместителя главы администрации города Перми.
С 3 апреля начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина станет исполняющей обязанности заместителя главы администрации города Перми.
Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Напомним, эта должность стала вакантной после перехода Виктора Агеева в краевое правительство.