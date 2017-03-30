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20:17 (мск), источник: ТАСС

Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте

В парламенте заявили, что последние решения Верховного суда, ослабляющие власть подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, являются установлением диктатуры.

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 30 марта. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Национальная ассамблея Венесуэлы категорически не согласна с последними решениями Верховного суда (ВС) и считает их противоречащими Конституции. Об этом заявил председатель парламента южноамериканской страны Хулио Борхес.

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Ранее ВС наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

«Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле, — заявил Борхес. — Отличие этих двух решений от предыдущих в том, что они предоставляют Николасу Мадуро все возможности для того, чтобы делать все, что он хочет». По мнению Борхеса, это противоречит основному закону государства и означает установление «диктатуры» в Венесуэле, и «весь мир» в этот момент должен помочь южноамериканской стране. «Любое решение, нарушающее Конституцию, не имеет силы», — подчеркнул политик.

«Ситуация неуважения» заключается в том, что парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

Комментарии
1
Александр Романский
Вот еще одна страна, где коммунистические лозунги даже при дармовой нефти не дают возможности развиваться. Страна халявщиков.
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