Колокольцев: отставка Нилова с должности главы ГИБДД связана с возрастом
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Освобождение Виктора Нилова от должности начальника ГИБДД связано с его возрастом, а не с
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Освобождение Виктора Нилова от должности начальника ГИБДД связано с его возрастом, а не с
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«Честно признаюсь, я в первый раз от вас слышу о том, что существуют
По словам Колокольцева, отставка Нилова связана с возрастным периодом. «Нилов достойно отработал службу в органах ГИБДД и внес немалый вклад в укрепление безопасности дорожного движения. Я буквально недавно подписал указ о награждении его наградным оружием. Для офицера это считается, наверное, самой высокой ведомственной наградой», — отметил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Нилова от должности, который возглавлял ГИБДД с 2011 года.
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк в ответ на запрос ТАСС сообщила, что МВД не собирается объединять ГИБДД с другими полицейскими подразделениями. Таким образом, подчеркнула она, распространенная в некоторых СМИ информация об объединении ряда полицейских подразделений не соответствует действительности. Ранее