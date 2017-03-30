Колокольцев: отставка Нилова с должности главы ГИБДД связана с возрастом

«Честно признаюсь, я в первый раз от вас слышу о том, что существуют какие-то планы какого-то объединения. Мы такие планы не рассматривали и не строили для себя. У нас в ближайшей перспективе даже обсуждения таких вопросов не имеется», — сказал министр, отвечая на вопрос, связана ли отставка главы ГИБДД Виктора Нилова с планами по реформированию ведомства.

По словам Колокольцева, отставка Нилова связана с возрастным периодом. «Нилов достойно отработал службу в органах ГИБДД и внес немалый вклад в укрепление безопасности дорожного движения. Я буквально недавно подписал указ о награждении его наградным оружием. Для офицера это считается, наверное, самой высокой ведомственной наградой», — отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Нилова от должности, который возглавлял ГИБДД с 2011 года.