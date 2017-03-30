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20:57 (мск), источник: ТАСС

Колокольцев: отставка Нилова с должности главы ГИБДД связана с возрастом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Освобождение Виктора Нилова от должности начальника ГИБДД связано с его возрастом, а не с какими-то несуществующими планами по объединению ГИБДД с другими полицейскими подразделениями.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Честно признаюсь, я в первый раз от вас слышу о том, что существуют какие-то планы какого-то объединения. Мы такие планы не рассматривали и не строили для себя. У нас в ближайшей перспективе даже обсуждения таких вопросов не имеется», — сказал министр, отвечая на вопрос, связана ли отставка главы ГИБДД Виктора Нилова с планами по реформированию ведомства.

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По словам Колокольцева, отставка Нилова связана с возрастным периодом. «Нилов достойно отработал службу в органах ГИБДД и внес немалый вклад в укрепление безопасности дорожного движения. Я буквально недавно подписал указ о награждении его наградным оружием. Для офицера это считается, наверное, самой высокой ведомственной наградой», — отметил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Нилова от должности, который возглавлял ГИБДД с 2011 года.

В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк в ответ на запрос ТАСС сообщила, что МВД не собирается объединять ГИБДД с другими полицейскими подразделениями. Таким образом, подчеркнула она, распространенная в некоторых СМИ информация об объединении ряда полицейских подразделений не соответствует действительности. Ранее интернет-ресурс «Фонтанка.ру» сообщил о возможном расформировании ГИБДД. По версии портала, в 2018 году Госавтоинспекция станет частью патрульно-постовой службы.

Комментарии
3
Юрий Жданов
Чтоб меньше было всяких разговоров почему сразу в информации об увольнении не указать: " в связи с уходом на пенсию". Все у нас делается через одно место.
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woodyM®SailorАВ
отфотошопленный до безобразия
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Татьяна Котлярова
Освободили и освободили, бог с ним.Миллионы освобождаются от работы и идут на пенсию.
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