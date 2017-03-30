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20:49 (мск), источник: Капитал

Гройсман предложил Илону Маску сотрудничество

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отправил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску официальное обращение по поводу проекта по энергосбережению в Украине.

Источник: Капитал

Об этом премьер сказал в Житомирской области журналистам.

«Я направил ему официальное обращение, чтобы мы могли начать дискуссию о создании энергетической инфраструктуры в Украине, используя особенности энергетических объектов. Когда будет получен ответ, я обязательно об этом сообщу», — отметил Гройсман.

О том, что Илон Маск готов запустить проект в Украине, сообщалось около двух недель назад. Тогда он в ответ на соответствующий вопрос в Twitter ответил, что готов, а также назвал цену за пакет.

Гройсман в ответ написал, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.

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