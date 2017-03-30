Минобороны РФ предложило НАТО восстановить системные контакты между военными
Ведомство сформулировало конкретные предложения, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
Ведомство сформулировало конкретные предложения, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Укрепление инструментов мер доверия РФ и НАТО невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование.
Об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко, комментируя итоги первого в этом году заседания Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов.
Он подчеркнул, что Минобороны РФ выдвинуло предложение НАТО о возобновлении системных контактов по военной линии, но предупредил, что одних только взаимных брифингов недостаточной для нормализации ситуации в сфере безопасности.
Военные аспекты евробезопасности
«Если выделить главное, то в фокусе были военные аспекты ситуации в области безопасности в Европе. Мы дали наши принципиальные оценки мер НАТО на “восточном фланге”, подчеркнули, что они ослабляют региональную стабильность, не отвечают реальным потребностям безопасности. Каждый день поступает информация о новых развертываниях сил и средств США и союзников, а также военной инфраструктуры вдоль российских границ, об учениях, драгунских маршах и других военных приготовлениях. Мы также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся созданием европейского сегмента глобальной противоракетной системы США, несущей серьезные риски для стратегической стабильности», — сказал он.
«Это формирует новую реальность в военной сфере, которую мы не можем игнорировать. По сути, нам пытаются навязать конфронтационную повестку и тем самым доказать востребованность альянса. Это тупиковый путь, попытки теперь уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе; они чреваты возобновлением гонки вооружений, которая, очевидно, не в интересах европейских народов. Со своей стороны будем принимать все необходимые меры для обеспечения наших законных интересов безопасности и обороны», — подчеркнул российский постпред.
«Представители стран НАТО говорили о важности развития Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности и других механизмов в сфере контроля над вооружениями. Но они не смогли ответить на вопрос, как это может сочетаться с курсом на сдерживание России и демонстрацией военных мускулов у наших границ. Это несовместимые вещи. Укрепление инструментов мер доверия невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование», — отметил Грушко.
Готовы идти к деэскалации
«Тем не менее даже в этих сложных условиях, которые были созданы не нами, готовы к тому, чтобы совместно искать пути деэскалации, уменьшения опасности непредсказуемых военных инцидентов. НАТО также постоянно говорит — об этом речь шла и сегодня — о желании двигаться по этому пути. Однако это требует восстановления нормальных системных рабочих контактов по военной линии и перезапуска механизма военного диалога и сотрудничества. Министерство обороны России сформулировало конкретные предложения на этот счет, они остаются на столе переговоров», — сказал Грушко.
Он отметил, что на СРН РФ предоставила разъяснения в отношении хода развертывания двух дивизий в Западном военном округе Российской Федерации, а также мотострелковой дивизии в Южном военном округе.
В свою очередь, страны НАТО предоставили «актуализированные данные о реализации планов передового развертывания на «восточном фланге».
Брифингов недостаточно
«Не хочу преуменьшать значение такого взаимного информирования, но понятно, что обмена брифингами недостаточно, чтобы качественно изменить ситуацию в сфере безопасности в лучшую сторону. Диалог ради диалога не даст результаты, если не переводить дискуссии в плоскость конкретных действий и решений. Для создания надлежащего контекста для совместной работы по восстановлению механизмов контроля над вооружениями надо, чтобы НАТО остановила процесс накачки “восточного фланга” “железом”, ведущий к подрыву региональной стабильности», — заключил постпред РФ.
Как ранее сообщал генсек НАТО, эти силы должны выйти на уровень оперативной готовности к концу июня.