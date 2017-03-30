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23:00 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ предложило НАТО восстановить системные контакты между военными

Ведомство сформулировало конкретные предложения, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Укрепление инструментов мер доверия РФ и НАТО невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование.

Об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко, комментируя итоги первого в этом году заседания Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ выдвинуло предложение НАТО о возобновлении системных контактов по военной линии, но предупредил, что одних только взаимных брифингов недостаточной для нормализации ситуации в сфере безопасности.

Военные аспекты евробезопасности

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«Если выделить главное, то в фокусе были военные аспекты ситуации в области безопасности в Европе. Мы дали наши принципиальные оценки мер НАТО на “восточном фланге”, подчеркнули, что они ослабляют региональную стабильность, не отвечают реальным потребностям безопасности. Каждый день поступает информация о новых развертываниях сил и средств США и союзников, а также военной инфраструктуры вдоль российских границ, об учениях, драгунских маршах и других военных приготовлениях. Мы также выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся созданием европейского сегмента глобальной противоракетной системы США, несущей серьезные риски для стратегической стабильности», — сказал он.

«Это формирует новую реальность в военной сфере, которую мы не можем игнорировать. По сути, нам пытаются навязать конфронтационную повестку и тем самым доказать востребованность альянса. Это тупиковый путь, попытки теперь уже и военными средствами создать разделительные линии в Европе; они чреваты возобновлением гонки вооружений, которая, очевидно, не в интересах европейских народов. Со своей стороны будем принимать все необходимые меры для обеспечения наших законных интересов безопасности и обороны», — подчеркнул российский постпред.

«Представители стран НАТО говорили о важности развития Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности и других механизмов в сфере контроля над вооружениями. Но они не смогли ответить на вопрос, как это может сочетаться с курсом на сдерживание России и демонстрацией военных мускулов у наших границ. Это несовместимые вещи. Укрепление инструментов мер доверия невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование», — отметил Грушко.

Готовы идти к деэскалации

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«Тем не менее даже в этих сложных условиях, которые были созданы не нами, готовы к тому, чтобы совместно искать пути деэскалации, уменьшения опасности непредсказуемых военных инцидентов. НАТО также постоянно говорит — об этом речь шла и сегодня — о желании двигаться по этому пути. Однако это требует восстановления нормальных системных рабочих контактов по военной линии и перезапуска механизма военного диалога и сотрудничества. Министерство обороны России сформулировало конкретные предложения на этот счет, они остаются на столе переговоров», — сказал Грушко.

Он отметил, что на СРН РФ предоставила разъяснения в отношении хода развертывания двух дивизий в Западном военном округе Российской Федерации, а также мотострелковой дивизии в Южном военном округе.

В свою очередь, страны НАТО предоставили «актуализированные данные о реализации планов передового развертывания на «восточном фланге».

Брифингов недостаточно

«Не хочу преуменьшать значение такого взаимного информирования, но понятно, что обмена брифингами недостаточно, чтобы качественно изменить ситуацию в сфере безопасности в лучшую сторону. Диалог ради диалога не даст результаты, если не переводить дискуссии в плоскость конкретных действий и решений. Для создания надлежащего контекста для совместной работы по восстановлению механизмов контроля над вооружениями надо, чтобы НАТО остановила процесс накачки “восточного фланга” “железом”, ведущий к подрыву региональной стабильности», — заключил постпред РФ.

С начала года НАТО приступила к развертыванию четырех многонациональных батальонов в Прибалтике и Польше суммарной численностью до 5 тысяч человек

Как ранее сообщал генсек НАТО, эти силы должны выйти на уровень оперативной готовности к концу июня.

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