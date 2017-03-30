Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кын Хе
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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Южной Кореи взяли под стражу бывшего президента страны Пак Кын Хе по обвинению в коррупции, сообщает Yonhap.
Суд Сеула выдал ордер на арест бывшей главы государства по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений.
Подруга Пак Кын Хе оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что
В распространенном заявлении прокуратуры отмечается, что «на данный момент было собрано много улик, но так как подозреваемая отрицает большинство обвинений, существует вероятность того, что
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