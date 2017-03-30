Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кын Хе

Суд Сеула выдал ордер на арест бывшей главы государства по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений.