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21:43 (мск), источник: ТАСС

Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кын Хе

В отношении экс-главы государства выдвинуты обвинения по 13 пунктам.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Южной Кореи взяли под стражу бывшего президента страны Пак Кын Хе по обвинению в коррупции, сообщает Yonhap.

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СМИ: южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-президента Пак Кын Хе

Суд Сеула выдал ордер на арест бывшей главы государства по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Подруга Пак Кын Хе оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что экс-президент была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходившего.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд

В распространенном заявлении прокуратуры отмечается, что «на данный момент было собрано много улик, но так как подозреваемая отрицает большинство обвинений, существует вероятность того, что какие-то улики она уничтожила. Было бы несправедливо не добиваться ее ареста, поскольку ее сообщница Чхве Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давали взятки, все были задержаны».

В отношении экс-президента выдвинуты обвинения по 13 пунктам, в том числе в коррупции, злоупотреблении властью и умышленном допуске утечки государственных секретов.

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