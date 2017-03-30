Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Зейналова отчаялась из-за дочери с аутизмом: признание ведущей
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
«Сама она не сможет»: в Киеве предрекли России управление из США
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
22:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» в рамках декоммунизации переименовала ряд станций

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. «Укрзализныця» в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» приняла решение о переименовании ряда станций Приднепровской железной дороги, — говорится в сообщении.

Новое название теперь будут носить станции Баглий (новое название — Запорожье-Каменское), Брагиновка (новое название — Петропавловка), Железняково (Эрастивка), Елизарово (Рясна), Днепродзержинск (новое название — Каменское), Днепродзержинск-Левобережный (Каменское-Левобережное), Днепродзержинск-Пассажирский (новое название — Каменское-Пассажирское).

Эти изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.

«Просим пассажиров и клиентов железной дороги быть внимательными, заранее обратить внимание на произошедшие изменения», — отметили в компании.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Минобороны РФ предложило НАТО восстановить рабочие контакты
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестована
Колокольцев объяснил отставку Нилова с поста начальника ГИБДД
Российские фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира
Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в госперевороте
В Казани определился второй финалист Кубка Гагарина
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь