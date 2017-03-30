«Укрзализныця» в рамках декоммунизации переименовала ряд станций

«Укрзализныця» приняла решение о переименовании ряда станций Приднепровской железной дороги, — говорится в сообщении.

Новое название теперь будут носить станции Баглий (новое название — Запорожье-Каменское), Брагиновка (новое название — Петропавловка), Железняково (Эрастивка), Елизарово (Рясна), Днепродзержинск (новое название — Каменское), Днепродзержинск-Левобережный (Каменское-Левобережное), Днепродзержинск-Пассажирский (новое название — Каменское-Пассажирское).

Эти изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.

«Просим пассажиров и клиентов железной дороги быть внимательными, заранее обратить внимание на произошедшие изменения», — отметили в компании.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.