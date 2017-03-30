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22:37 (мск), источник: ТАСС

Киев может предоставить РФ информацию по делу об убийстве Вороненкова

Военный прокурор Анатолий Матиос также заверил, что убийство экс-депутата Госдумы не скажется на рассмотрении судом дела о госизмене Януковича.

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КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключает предоставления российской стороне информации по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Украина исповедует международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В данном случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело. Но вместо этого хотелось бы, чтобы те же международные полномочия, международно-правовые соглашения выполняла и Россия в том производстве, свидетелем по которому был убитый Вороненков, в отношении бывшего президента Украины (Виктора) Януковича», — заявил Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

Военный прокурор также заверил, что убийство Вороненкова не скажется на рассмотрении судом дела о госизмене Януковича
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«Никак не повлияет. Дело экс-президента Януковича передано для рассмотрения по существу для определения судей, которые это будут рассматривать, в Оболонский районный суд Киева, где и будет назначено слушание в открытом режиме», — заверил он. Дата рассмотрения дела еще не назначена. Суд огласит ее в начале апреля (3—8 апреля).

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре прошлого года во время приезда в Киев сообщил, что дал показания Генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича. Ранее по этому же делу давал показания другой бывший российский парламентарий Илья Пономарев.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева.

Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.

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