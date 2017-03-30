Экс-кандидат в президенты США рассказал об атаках российских хакеров

Как сообщает агентство Reuters, участник праймериз от Республиканской партии Рубио в ходе слушаний в Сенате заявил, что несколько бывших членов его предвыборного штаба подверглись кибератакам из России в июле 2016 года.

При этом Рубио подчеркнул, что нападения хакеров произошли уже после того, как он покинул президентскую гонку

При этом Рубио подчеркнул, что нападения хакеров произошли уже после того, как он покинул президентскую гонку

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Рубио также отказался комментировать заявление технического эксперта Клинтона Уоттса, который заявил, что хакеры атаковали штаб кандидата, еще когда он был участником предвыборной кампании.

Как ранее сообщало издание Orlando Sentinel, Уоттс, который является экспертом по кибербезопасности в центре Джорджа Вашингтона, заявил сенатскому комитету, что российские тролли вмешивались в предвыборную гонку еще в конце 2015 — начале 2016 года. По его словам, целью было удалить из кампании кандидатов, которые в наименьшей мере отвечали российским интересам.

Рубио снялся с предвыборной гонки в марте 2016 года. Причиной стало поражение в ходе праймериз в родном штате Флорида — победу там одержал Дональд Трамп.

Рубио несколько раз выступал с критикой в адрес российских властей. Так, 28 февраля он предложил назвать площадь перед российским посольством в Вашингтоне в честь Бориса Немцова, чтобы поддержать демократические силы.