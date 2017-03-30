Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций
«Магнитка» обыграла «Ак Барс» и вышла в финал Кубка Гагарина
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Последствия циклона «Дебби»
30 марта, источник: РБК

Экс-кандидат в президенты США рассказал об атаках российских хакеров

Бывший кандидат в президенты США сенатор Марко Рубио заявил, что члены его штаба подвергались атакам со стороны российских хакеров, однако произошло это уже после его выхода из предвыборной гонки.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство Reuters, участник праймериз от Республиканской партии Рубио в ходе слушаний в Сенате заявил, что несколько бывших членов его предвыборного штаба подверглись кибератакам из России в июле 2016 года.

При этом Рубио подчеркнул, что нападения хакеров произошли уже после того, как он покинул президентскую гонку
Читайте также
Белый дом: доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ

Рубио также отказался комментировать заявление технического эксперта Клинтона Уоттса, который заявил, что хакеры атаковали штаб кандидата, еще когда он был участником предвыборной кампании.

Как ранее сообщало издание Orlando Sentinel, Уоттс, который является экспертом по кибербезопасности в центре Джорджа Вашингтона, заявил сенатскому комитету, что российские тролли вмешивались в предвыборную гонку еще в конце 2015 — начале 2016 года. По его словам, целью было удалить из кампании кандидатов, которые в наименьшей мере отвечали российским интересам.

Рубио снялся с предвыборной гонки в марте 2016 года. Причиной стало поражение в ходе праймериз в родном штате Флорида — победу там одержал Дональд Трамп.

Рубио несколько раз выступал с критикой в адрес российских властей. Так, 28 февраля он предложил назвать площадь перед российским посольством в Вашингтоне в честь Бориса Немцова, чтобы поддержать демократические силы.

Комментарии
3
Юрий Жданов
Кто о чем, а вшивый все про баню.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
читайте по губам "ноу"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
ой,даже не смешно...просто совсем не смешно..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Минобороны РФ предложило НАТО восстановить системные контакты
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестована
Колокольцев объяснил отставку Нилова с поста начальника ГИБДД
Российские фигуристы завоевали бронзу чемпионата мира
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь