В посольстве анонсировали встречу Порошенко и Лукашенко
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает посольство Украины в Беларуси.
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает посольство Украины в Беларуси.
Как сообщает украинское посольство на официальном сайте, в четверг, 30 марта, новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко.
«Во время беседы обсуждались вопросы активизации
Также отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего
Также обсуждалось взаимодействие между посольством Украины и МИД Беларуси по
Как сообщалось, 16 февраля 2017 года президент Украины П. Порошенко назначил И. Кизима послом Украины в Беларуси. В апреле 2015 года П. Порошенко отозвал посла Украины в Беларуси Михаила Ежеля. Временным поверенным в делах Украины в Беларуси был назначен Валерий Джигун.