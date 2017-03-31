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00:18 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В посольстве анонсировали встречу Порошенко и Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает посольство Украины в Беларуси.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщает украинское посольство на официальном сайте, в четверг, 30 марта, новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко.

«Во время беседы обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях. В частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на ближайшее время встречи президента Украины П. Порошенко с президентом Республики Беларусь А. Лукашенко», — сказано в сообщении посольства.

Также отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между странами.

Также обсуждалось взаимодействие между посольством Украины и МИД Беларуси по консульско-правовым вопросам и защиты прав украинских граждан на территории Беларуси.

Как сообщалось, 16 февраля 2017 года президент Украины П. Порошенко назначил И. Кизима послом Украины в Беларуси. В апреле 2015 года П. Порошенко отозвал посла Украины в Беларуси Михаила Ежеля. Временным поверенным в делах Украины в Беларуси был назначен Валерий Джигун.

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