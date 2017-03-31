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01:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший генсек НАТО допустил признание Крыма в качестве «свободного образования»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в будущем Крым может быть признан в качестве «свободного образования».

Источник: AP 2017

Об этом он заявил в четверг, 30 марта, в ходе своего выступления в Институте Хадсона на конференции «Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки», передает РИА Новости.

«Я бы не стал исключать возможность, что однажды в будущем обстоятельства позволят нам приветствовать Крым в качестве свободного образования: будь он интегрирован в состав Украины или каким-либо другим образом», — отметил Расмуссен.

Бывший генсек Североатлантического альянса также заявил, что «в Вашингтоне рассматривается вариант» введения новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины
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Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение.

Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Впоследствии США, государства-члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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