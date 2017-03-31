Бывший генсек НАТО допустил признание Крыма в качестве «свободного образования»
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в будущем Крым может быть признан в качестве «свободного образования».
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в будущем Крым может быть признан в качестве «свободного образования».
Об этом он заявил в четверг, 30 марта, в ходе своего выступления в Институте Хадсона на конференции «Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки», передает РИА Новости.
«Я бы не стал исключать возможность, что однажды в будущем обстоятельства позволят нам приветствовать Крым в качестве свободного образования: будь он интегрирован в состав Украины или
Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение.
Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Впоследствии США,