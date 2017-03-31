Бывший генсек НАТО допустил признание Крыма в качестве «свободного образования»

Об этом он заявил в четверг, 30 марта, в ходе своего выступления в Институте Хадсона на конференции «Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки», передает РИА Новости.

«Я бы не стал исключать возможность, что однажды в будущем обстоятельства позволят нам приветствовать Крым в качестве свободного образования: будь он интегрирован в состав Украины или каким-либо другим образом», — отметил Расмуссен.