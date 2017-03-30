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01:52 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон прокомментировал учения в Германии с русскоязычными статистами

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Учения дислоцированных в Германии войск США с участием «русскоговорящих статистов» не являются подготовкой к каким-либо действиям, заявил РИА Новости официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

Источник: Reuters

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии.

Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель

Параллельно с русскоязычными статистами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков. В пояснении на сайте агентства говорится, статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США».

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С их помощью «будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом, таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий», сказано в сообщении.

«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», — сказал он, комментируя появление на официальном сайте Берлина объявления о поиске русскоговорящих статистов для участия в учениях, которые пройдут с 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга.

Он отметил, что «эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».

Брэдли напомнил, что «американские военные и их союзники готовятся на этом полигоне с 1952 года». «В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении», — отметил он.

По его словам, «наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.

Комментарии
1
патриот патриот
что это ? что с ними ? диагноз один шизофрения ))))))))
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