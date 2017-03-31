Хакеры разместили в Facebook Олланда приглашение на «отвальную вечеринку»

Объявление, появившееся на странице Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. По данным телеканала BFMTV, приглашение было удалено только через час после его появления.
Авторы шуточного приглашения в принципе известны: его распространяли в сети активисты движения «За отставку Олланда»
Однако представители группы отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй мандат на посту главы государства.