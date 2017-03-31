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01:35 (мск), источник: РИА Новости

Хакеры разместили в Facebook Олланда приглашение на «отвальную вечеринку»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Неизвестные хакеры разместили на странице президента Франции Франсуа Олланда в Facebook приглашение прийти на «отвальную вечеринку» в связи с предстоящим истечением его полномочий.

Источник: AP 2017

Объявление, появившееся на странице Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. По данным телеканала BFMTV, приглашение было удалено только через час после его появления.

Авторы шуточного приглашения в принципе известны: его распространяли в сети активисты движения «За отставку Олланда»

Однако представители группы отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй мандат на посту главы государства.

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