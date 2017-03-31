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03:12 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье из-за неопределенного статуса некоторых земель «пробуксовывает» закон о дальневосточном гектаре. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Серая зона. Реализация закона о дальневосточном гектаре идет уже полным ходом. Кто-то уже даже вовсю осваивает полученные наделы. Ну, а в некоторых районах края закон, что называется, пробуксовывает, и все из-за неопределенного статуса земель, выделенных под раздачу.

Источник: Вести Приморье

Сергей Салагаев теперь каждый день с тревогой ждет, когда к нему придут новые хозяева земли, на котором построен его дом и где он держит хозяйство. Из-за хаоса 90-х в документах на право собственности возникла путаница. Узнав, что в его районе началась реализация закона о гектаре, и что его участок попадает под раздачу, он решил все-таки оформить до конца все бумаги на дом и землю и прописаться, но не тут-то было.

Сергей Салагаев, глава личного подсобного хозяйства, глава личного подсобного хозяйства: «Мне отказывают в прописке, так как эти земли переоформлены в сельхозназначение, а на таких землях строить нельзя».

Получается, что дома Сергея, по документам, просто не существует, следовательно на землю под ним может претендовать кто угодно. Но это случай лишь в отдельно взятом подсобном хозяйстве. В Лучегорске и вовсе под угрозой раздачи оказались земли школ, храмов, гаражных кооперативов и даже местный парк.

Мария Нетребенко, корреспондент: «Это единственный парк в Лучегорске, здесь проходят все праздники и любят отдыхать жители поселения. А для людей из других городов это всего лишь пятно на карте, где можно оформить дальневосточный гектар. Чтобы этого не произошло, местные жители быстро объединились и взяли себе здесь по наделу, чтобы, как они говорят, защитить эти земли от чужаков».

Лучегорск — не город, а городское поселение, поэтому по закону гектары в его черте брать можно. А земля под некоторыми объектами не оформлена или носит неопределенный статус, кроме того в программе, где подается заявка на надел, используются устаревшие кадастровые планы. Получается, что любой желающий может взять участок, на котором уже стоит чужая дача или гараж. Кроме того, под раздачу попали и земли, выделенные многодетным семьям на основании другого, так же федерального, закона.

Владимир Козак, глава Лучегорского городского поселения: «Мы и просим, чтобы оградить возможность брать землю людям не из Лучегорска в пользу наших многодетных семей».

Кроме того, здесь готовят обращение в Правительство России с просьбой сделать Лучегорск серой зоной, то есть так, чтобы, как и в любом городе, гектары на его территории оформлять было нельзя. Ну, а пока этого не произошло, с каждой заявкой на гектар работать приходится в индивидуальном порядке.

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