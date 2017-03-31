Флинн предложил обменять показания о связях штаба Трампа с РФ на иммунитет

Источник: AFP 2017

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР и представителям Конгресса, расследующим возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, в обмен на иммунитет от уголовного преследования, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Адвокат Флинна Роберт Келнер отказался комментировать данную информацию.

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Телеканал отмечает, что пока неизвестно, какие именно показания бывший советник президента готов дать Бюро и комитетам по разведке верхней и нижней палат Конгресса США.

По информации источников, Флин сделал данное предложение потому, что может оказаться под угрозой привлечения к ответственности после своего краткого пребывания в должности