Флинн предложил обменять показания о связях штаба Трампа с РФ на иммунитет
Бывший помощник Трампа оказался под угрозой привлечения к ответственности.
Бывший помощник Трампа оказался под угрозой привлечения к ответственности.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU —
Телеканал отмечает, что пока неизвестно, какие именно показания бывший советник президента готов дать Бюро и комитетам по разведке верхней и нижней палат Конгресса США.
Как сообщалось ранее, ФБР ведет расследование контактов с российскими представителями четырех приближенных Трампа в ходе предвыборной кампании.
Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа после волны критики в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом обсуждал вопрос о санкциях против России.