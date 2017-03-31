СМИ: РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах

ТОКИО, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Российская сторона в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах предложила Японии построить там электро- и геотермальные станции.

Как сообщила крупнейшая газета Японии «Иомиури», такие проекты, в частности, вошли в пакет предложений, переданных японской стороне на прошедших в Токио 18 марта консультациях с участием заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова.

По данным издания, РФ тогда передала Японии пакет из 26 предложений. Япония в свою очередь представила 30 предложений. «Иомиури» отмечает, что по многим пунктам пакетов предложений стороны совпали: это, в частности, касается строительства заводов по переработке морепродуктов и возведение геотермальных станций. Отмечается, что РФ также выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония — за создание системы туристических круизов.

Первые консультации между РФ и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах прошли в Токио 18 марта. В них приняли участие Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.