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06:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах

Россия также выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония — за создание системы туристических круизов.

Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Российская сторона в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах предложила Японии построить там электро- и геотермальные станции.

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Как сообщила крупнейшая газета Японии «Иомиури», такие проекты, в частности, вошли в пакет предложений, переданных японской стороне на прошедших в Токио 18 марта консультациях с участием заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова.

По данным издания, РФ тогда передала Японии пакет из 26 предложений. Япония в свою очередь представила 30 предложений. «Иомиури» отмечает, что по многим пунктам пакетов предложений стороны совпали: это, в частности, касается строительства заводов по переработке морепродуктов и возведение геотермальных станций. Отмечается, что РФ также выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония — за создание системы туристических круизов.

Первые консультации между РФ и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах прошли в Токио 18 марта. В них приняли участие Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба.

По итогам переговоров японская сторона отметила, что участники встречи представили планы по конкретизации работы над этой темой в сферах медицины, туризма и рыболовства

По словам Акибы, стороны также договорились обсудить возможность посещения островов бывшими жителями посредством чартерных авиарейсов.

Комментарии
4
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
А Лавров тут причем? Пять силовых министерств России - подчиняются непосредственно Президенту Путину - в том числе и Лавров.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
А Лавров тут причем? Пять силовых министерств России - подчиняются непосредственно Президенту Путину - в том числе и Лавров.
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vesta
Лавров, Вы знаете с кого мы потом спросим, да ? ))
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