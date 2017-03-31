Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
05:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Президент Путин пропиарил Приморский музей имени Арсеньева

Директор Приморского государственного объединённого музея имени Арсеньева Виктор Шалай стал лауреатом президентской премии размером в 2,5 миллиона рублей для молодых деятелей культуры за 2016 год, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

На церемонии награждения в Кремле президент России сказал: «Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия — цель и смысл жизни лауреата Виктора Алексеевича Шалая. Он создатель интереснейших постоянных экспозиций Приморского музея имени Арсеньева, инициатор значимых выставок и обмена коллекциями с другими региональными музеями. И в целом Виктору Алексеевичу удалось так построить работу, что Приморский музей превратился в современное, востребованное пространство истории, культуры и краеведения, стал одним из самых посещаемых в нашей стране».

В ответном слове Виктор Шалай пригласил Путина посетить музей, «может быть, на Восточном экономическом форуме», и высказал мечту: «По-прежнему мечтаем о морском музее, чтобы в тихоокеанской столице России, в одном из самых морских городов мира такой музей был. В нём есть что показать и через него есть, что рассказать о нашем реальном вкладе в мировое мореплавание, в первую очередь соседям по региону, которые всё больше и больше приезжают во Владивосток».

Напомним, кстати, что во Владивостоке уже есть несколько музеев, так или иначе рассказывающих о море, его обитателях и людях, работающих в море: музей ТИНРО-Центра, Музей Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, музей Морского государственного университета имени адмирала Невельского, Музей морского флота, музей Краснознамённого Тихоокеанского флота, два океанариума. Разделяя в принципе задумку о новом музее на территории краевого центра (главное, чтобы обилечивание посетителей в его стенах было бы подешевле), автор, тем не менее, пребывает в некоем стеснении разума и смятении чувств, томясь сакральным вопросом: не повлечет ли воплощение в явь мечты премии обладателя Шалая — Морского музея — силового объединения в стенах нового хранилища древностей и артефактов вышеназванных светочей культуры — матери нашей?

Василий Буслаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Великий сахарный король Азии" Роберт Квок займется добычей золота в Приморье
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь