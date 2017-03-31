Президент Путин пропиарил Приморский музей имени Арсеньева

На церемонии награждения в Кремле президент России сказал: «Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия — цель и смысл жизни лауреата Виктора Алексеевича Шалая. Он создатель интереснейших постоянных экспозиций Приморского музея имени Арсеньева, инициатор значимых выставок и обмена коллекциями с другими региональными музеями. И в целом Виктору Алексеевичу удалось так построить работу, что Приморский музей превратился в современное, востребованное пространство истории, культуры и краеведения, стал одним из самых посещаемых в нашей стране».

В ответном слове Виктор Шалай пригласил Путина посетить музей, «может быть, на Восточном экономическом форуме», и высказал мечту: «По-прежнему мечтаем о морском музее, чтобы в тихоокеанской столице России, в одном из самых морских городов мира такой музей был. В нём есть что показать и через него есть, что рассказать о нашем реальном вкладе в мировое мореплавание, в первую очередь соседям по региону, которые всё больше и больше приезжают во Владивосток».

Напомним, кстати, что во Владивостоке уже есть несколько музеев, так или иначе рассказывающих о море, его обитателях и людях, работающих в море: музей ТИНРО-Центра, Музей Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, музей Морского государственного университета имени адмирала Невельского, Музей морского флота, музей Краснознамённого Тихоокеанского флота, два океанариума. Разделяя в принципе задумку о новом музее на территории краевого центра (главное, чтобы обилечивание посетителей в его стенах было бы подешевле), автор, тем не менее, пребывает в некоем стеснении разума и смятении чувств, томясь сакральным вопросом: не повлечет ли воплощение в явь мечты премии обладателя Шалая — Морского музея — силового объединения в стенах нового хранилища древностей и артефактов вышеназванных светочей культуры — матери нашей?

Василий Буслаев.