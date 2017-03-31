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04:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский край планирует присоединиться к Северному форуму

В Архангельске прошла встреча губернаторов Северного форума.

Источник: Reuters

Эта международная организация, которая объединяет северные регионы мира. В работе приняли участие руководители нескольких субъектов РФ, а также представители провинций Лапландия (Финляндия), Тромс (Норвегия), Гренландия (Дания), штата Аляска (США). К ним присоединился и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Участники встречи обсудили текущие задачи, которые стоят перед членами Северного форума. В их числе — реализация совместных проектов в сфере транспортных коммуникаций и инвестиций, поддержка коренных малочисленных народов и другие вопросы.

Выступая на встрече, Вячеслав Шпорт отметил, что в Хабаровском крае не понаслышке знают о проблемах северных территорий.

«Наши практики в управлении северными районами могут быть полезны, но и нам тоже есть чему поучиться у коллег. Поэтому в ближайшее время Хабаровский край подаст заявку на вступление в Северный форум», — рассказал Вячеслав Шпорт.

По итогам встречи участники приняли совместную декларацию. В этом документе они отметили необходимость консолидации усилий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в интересах народов, которые населяют северные регионы.

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