Хабаровский край и Архангельская область будут сотрудничать в экономике и социальной сфере
Соглашение подписали главы регионов Вячеслав Шпорт и Игорь Орлов на Международном арктическом форуме.
Соглашение подписали главы регионов Вячеслав Шпорт и Игорь Орлов на Международном арктическом форуме.
Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.
На площадке Международного арктического форума заключено соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Архангельской областью. Подписи под документом поставили главы двух регионов Вячеслав Шпорт и Игорь Орлов. Стороны также утвердили план мероприятий по взаимодействию двух территорий до 2020 года, сообщили ИА AmurMedia в
Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций,
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в сфере энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление деловых контактов.
Вячеслав Шпорт отметил, что край и область уже давно сотрудничают по ряду направлений. Так, специалисты Центра судоремонта «Звездочка» из Северодвинска участвуют в работе над заказами на Амурском судостроительном заводе в
«Точек взаимовыгодного сотрудничества много, причем на разных уровнях. В числе наиболее перспективных направлений — промышленное производство, рыбопереработка, туризм. Если говорить об обмене опытом, то наш край уже два года внедряет новые форматы привлечения инвестиций — создание территорий опережающего
«Соглашение открывает новые возможности для предпринимательского сообщества, реализации социальных проектов. У наших регионов много общего — в судостроении, переработке рыбы, спорте, и новый документ создает условия для плодотворного взаимодействия», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.