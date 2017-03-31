Хабаровский край и Архангельская область будут сотрудничать в экономике и социальной сфере

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

На площадке Международного арктического форума заключено соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Архангельской областью. Подписи под документом поставили главы двух регионов Вячеслав Шпорт и Игорь Орлов. Стороны также утвердили план мероприятий по взаимодействию двух территорий до 2020 года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, туризме, культуре и спорте.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в сфере энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление деловых контактов.

Вячеслав Шпорт отметил, что край и область уже давно сотрудничают по ряду направлений. Так, специалисты Центра судоремонта «Звездочка» из Северодвинска участвуют в работе над заказами на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Точек взаимовыгодного сотрудничества много, причем на разных уровнях. В числе наиболее перспективных направлений — промышленное производство, рыбопереработка, туризм. Если говорить об обмене опытом, то наш край уже два года внедряет новые форматы привлечения инвестиций — создание территорий опережающего социально-экономического развития, режим Свободного порта. Многие регионы из других частей страны интересуются такими практиками по привлечению инвесторов. Мы готовы делиться опытом», — отметил губернатор Хабаровского края.

«Соглашение открывает новые возможности для предпринимательского сообщества, реализации социальных проектов. У наших регионов много общего — в судостроении, переработке рыбы, спорте, и новый документ создает условия для плодотворного взаимодействия», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.