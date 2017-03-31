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06:53 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский край стал участником пилотного проекта «Прямые выплаты»

С 1 июля жители края будут получать все выплаты по больничным листам через Фонд социального страхования. Также по-новому станут перечислять пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременные выплаты за постановку на учёт в ранние сроки беременности и по рождению ребенка; а также дополнительный отпуск пострадавшим на производстве.

Источник: Вести Приморье

Приморский край стал участником пилотного проекта «Прямые выплаты». 30 марта в администрации края на трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений озвучили его суть. С 1 июля жители края будут получать все выплаты по больничным листам через Фонд социального страхования. Также по-новому станут перечислять пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременные выплаты за постановку на учёт в ранние сроки беременности и по рождению ребенка; а также дополнительный отпуск пострадавшим на производстве. Теперь приморцы будут получать выплаты на расчетный счет или почтовым переводом. Работодателей просили обратить внимание, что изменились сроки подачи информации в Фонд.

Наталья Спиридонова, заместитель управляющего Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации: «Если сегодня работодатель имеет право все эти пособия выплатить с зарплатой, то теперь он должен в течение 5 дней подать информацию в Фонд социального страхования, а фонд в течение 10 дней перечислить пособия».

Отметим, что сейчас в России согласно постановления правительства 32 субъекта федерации уже реализуют этот проект. Главное его преимущество, что при отсутствии денег у работодателя сотруднику выплатят социальные пособия своевременно и в полном объеме.

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