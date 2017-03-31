Приморский край стал участником пилотного проекта «Прямые выплаты»
С 1 июля жители края будут получать все выплаты по больничным листам через Фонд социального страхования. Также
С 1 июля жители края будут получать все выплаты по больничным листам через Фонд социального страхования. Также
Приморский край стал участником пилотного проекта «Прямые выплаты». 30 марта в администрации края на трёхсторонней комиссии по регулированию
Наталья Спиридонова, заместитель управляющего Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации: «Если сегодня работодатель имеет право все эти пособия выплатить с зарплатой, то теперь он должен в течение 5 дней подать информацию в Фонд социального страхования, а фонд в течение 10 дней перечислить пособия».
Отметим, что сейчас в России согласно постановления правительства 32 субъекта федерации уже реализуют этот проект. Главное его преимущество, что при отсутствии денег у работодателя сотруднику выплатят социальные пособия своевременно и в полном объеме.