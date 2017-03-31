МИД Польши: Консульства в Украине откроют после гарантий безопасности

«Консульства откроются тогда, когда мы будем уверены, что им будет гарантирована безопасность», — заявил он.

Ващиковский добавил, что гарантировать безопасность польским консульским учреждениям должно украинское государство.

Он также подчеркнул, что Польша решительно настроена укрепить охрану дипломатических консульских учреждений в Украине благодаря направлению туда дополнительных сотрудников охраны.

«Только тогда, когда мы будем убеждены, что как мы, так и украинская сторона сделали все возможное, чтобы гарантировать безопасность нашим представительствам, мы восстановим нормальное функционирование этих учреждений», — отметил Ващиковский.

Глава польской дипломатии подчеркнул: о том, что случилось в Луцке, можно будет сказать только после проведения следствия.

Напомним, в Луцке в ночь на 29 марта обстреляли здание Генконсульства Польши. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники.

Президент Порошенко осудил обстрел консульства в Луцке и поручил правоохранителям найти виновных. Расследованием нападения на консульство занимается СБУ. Уголовное производство зарегистрировано по ст. 110 (ч. 2) («Посягательство на территориальную целостность Украины, которое связано с разжиганием межнациональной вражды») Уголовного кодекса, а также ст. 345 («Препятствование деятельности правоохранительных органов»), ст. 161 («Разжигание межнациональной вражды»), а также ст. 296 («Хулиганство»).

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что начнут собственное расследование обстрела консульства в Луцке.