Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Шипулин: Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинги
Фигуристы Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы на ЧМ
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
10Последствия циклона «Дебби»
07:44 (мск), источник: 112.ua

МИД Польши: Консульства в Украине откроют после гарантий безопасности

Генконсульства Польши в Украине, работа которых временно была приостановлена после инцидента в Луцке, начнут функционировать после обеспечения им безопасности со стороны украинского государства. Об этом заявил в четверг глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает «Укринформ».

Источник: Reuters

«Консульства откроются тогда, когда мы будем уверены, что им будет гарантирована безопасность», — заявил он.

Ващиковский добавил, что гарантировать безопасность польским консульским учреждениям должно украинское государство.

Он также подчеркнул, что Польша решительно настроена укрепить охрану дипломатических консульских учреждений в Украине благодаря направлению туда дополнительных сотрудников охраны.

«Только тогда, когда мы будем убеждены, что как мы, так и украинская сторона сделали все возможное, чтобы гарантировать безопасность нашим представительствам, мы восстановим нормальное функционирование этих учреждений», — отметил Ващиковский.

Глава польской дипломатии подчеркнул: о том, что случилось в Луцке, можно будет сказать только после проведения следствия.

Напомним, в Луцке в ночь на 29 марта обстреляли здание Генконсульства Польши. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники.

Президент Порошенко осудил обстрел консульства в Луцке и поручил правоохранителям найти виновных. Расследованием нападения на консульство занимается СБУ. Уголовное производство зарегистрировано по ст. 110 (ч. 2) («Посягательство на территориальную целостность Украины, которое связано с разжиганием межнациональной вражды») Уголовного кодекса, а также ст. 345 («Препятствование деятельности правоохранительных органов»), ст. 161 («Разжигание межнациональной вражды»), а также ст. 296 («Хулиганство»).

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что начнут собственное расследование обстрела консульства в Луцке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс НБУ на 31 марта: доллар – 26,97 грн, евро – 28,96 грн
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь