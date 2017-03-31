Как превратить Владивосток в город будущего, обсудят в Токио

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

VIII заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды состоится сегодня, 31 марта, в Токио. Стороны обсудят, как превратить Владивосток в город будущего. Позицию Приморского края представит первый заместитель главы региона Василий Усольцев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

С российской стороны сопредседательствовать на заседании рабочей группы будет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, который два дня до Токио провел в Приморье. Замглавы ведомства отметил, что привлечение японских компетенций, технологий и инвестиций позволит не только сделать Владивосток комфортнее, краше и лучше для жителей и гостей Приморского края, но и превратит город в пример передового развития.

«Опыт японских коллег уже с успехом применяется в нескольких городах России — в Москве, Красноярске, Воронеже, но Владивостоку уделяется особое внимание, ведь сделать его примером современного развития городской среды договорились лидеры наших стран на втором Восточном экономическом форуме. В городе много застарелых проблем, которые тянутся еще с советского периода. Безусловно, Владивосток сильно изменился в рамках подготовки к саммиту АТЭС, но еще многое предстоит сделать. Прежде всего это модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, опыт ведущих мировых архитектурных компаний позволит модернизировать существующие и спроектировать новые территории, и преобразить город. Необходимы как системные решения, так и точечные, пусть небольшие, но очень значимые проекты, которыми мы сможем гордиться, с них и начнем. На совместном заседании российско-японской рабочей группы в Токио мы обсудим уже конкретные проекты», — заявил замминистра.

По словам замглавы Приморского края Василия Усольцева, сегодня ведется большая работа по корректировке генерального плана правил землепользования и застройки Владивостока. Первый вице-губернатор подчеркнул, что новый план позволит взглянуть по-новому на агломерацию.

«Сейчас Владивосток уперся в свои границы, поэтому мы рассматриваем развитие городского округа именно в рамках агломерации. Такие вещи недопустимо решать только на уровне власти, привлекается широкий круг экспертов — ведущие проектные институты, такие как ДальНИИС, Гипрогор», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Василий Усольцев отметил, генеральный план учтет, как моменты технического характера — градостроительные ограничения, типы зонирования, так и перспективные, связанные с, например, с «открытием» острова Русский для гражданской застройки. С участием же японской стороны Владивосток планируется превратить в город будущего — использовать ноу-хау Страны восходящего солнца в создании комфортного пространства для жизни.

«Японским партнерам мы предложим сконцентрироваться на таких направлениях, как формирование зеленых пространств города, организация дорожного движения и развитие коммунальной инфраструктуры. Точечные проекты, в реализации которых мы будем приветствовать японские инвестиции, — это, например, рыбные рынки, парковки, ремонт канализационных сетей, малоэтажное строительство, мусоросжигательный завод, электрогенерация на остров Попова, “тропа здоровья”, морской фасад и другие», — сообщил он.

Отметим, на втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с предложением сделать Владивосток комфортным для жизни городом. Между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере в декабре 2016 г. подписан договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа. Его предстоитсинхронизировать с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, краю, безусловно, необходим передовой опыт Японии в стратегическом планировании развития территорий и организации комфортных городских пространств. В ходе встречи Владимира Миклушевского и Андрея Чибиса, состоявшейся накануне, 30 марта, продекламировано, что обновленный Владивосток может стать примером для других дальневосточных городов.