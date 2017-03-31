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06:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Сагинтаев предложил клонировать акима Актюбинской области

Отметив заслуги Бердыбека Сапарбаева, премьер министр в шутку предложил клонировать акима, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Instagram журналиста Аскара Актлеу.

Во время визита в Актюбинскую область премьер-министр отметил успешное привлечение иностранных инвестиций и особую ауру Актобе.

«Какая -то особая аура здесь в Актобе, что все хотят здесь это делать, приезжают не только наши из других областей, но здесь мы видим, что иностранные инвесторы с удовольствием приехали. Сейчас я с Елжаном Амантаевичем, с министром здравоохранения говорю, почему в Актобе это только делается? Почему станции скорой помощи, которые есть во всех областных центрах, не привлекают, не отдают иностранным инвесторам под управление? Эти иностранцы приходят и не просто управляют, но и строят за свои деньги, которые они сюда инвестируют. Почему в других областях такого нет? Или это благодаря Бердыбек Машбековичу? Если так, то его надо клонировать», — пошутил премьер.

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