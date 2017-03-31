Декларация Гройсмана: премьер-министр заработал более 15 млн грн

Об этом сообщает Правительственный портал.
Также его доход включает проценты по депозитам, размещенных в украинских банках в размере 154 тыс. грн.
Отмечается, что большая часть дохода главы правительства за 2016 год получена в результате отчуждения авто и земельного участка, сформированного в результате разделения участка, ранее указанного в декларации за 2015 год.
— От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Владимиру Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн, — сообщает Кабмин.
Таким образом, суммарный доход
При этом с полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн налогов.
Жена
Полученные доходы и большую часть задекларированных ранее наличных Гройсман и его семья, согласно поданной декларации, разместили на счетах в украинских банках.
Напомним, на днях Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку