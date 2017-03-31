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07:34 (мск), источник: Ictv.ua

Декларация Гройсмана: премьер-министр заработал более 15 млн грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2016 год, согласно которой зарплата составила 281 тыс. грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также его доход включает проценты по депозитам, размещенных в украинских банках в размере 154 тыс. грн.

Отмечается, что большая часть дохода главы правительства за 2016 год получена в результате отчуждения авто и земельного участка, сформированного в результате разделения участка, ранее указанного в декларации за 2015 год.

— От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Владимиру Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн, — сообщает Кабмин.

Таким образом, суммарный доход премьер-министра составил 15 млн 765 тыс. грн.

При этом с полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн налогов.

Жена премьер-министра Елена Гройсман заработала 1,625 млн грн, из которых 1,4 млн грн — доходы от ведения предпринимательской деятельности.

Полученные доходы и большую часть задекларированных ранее наличных Гройсман и его семья, согласно поданной декларации, разместили на счетах в украинских банках.

Напомним, на днях Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за проблемы в работе реестра электронных деклараций.

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