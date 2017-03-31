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07:28 (мск), источник: ТАСС

Fox: Клинтон имела доступ к секретным документам после ухода с поста госсекретаря США

По словам председателя юридического комитета Сената Конгресса Чака Граассли, доступ был также и у шести сотрудников бывшего кандидата на пост президента США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон имела постоянный доступ к секретной и сверхсекретной документации Государственного департамента страны даже после того, как покинула пост в 2013 году. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на председателя юридического комитета Сената Конгресса США, республиканца Чака Грассли.

По его информации, помимо бывшего кандидата на пост президента США доступ был и у шести сотрудников Клинтон

Как заявляет Грассли, они, по всей видимости, сохранили доступ и после того, как экс-госсекретарь объявила о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в апреле 2015 года. Доступ был предоставлен якобы для работы над мемуарами Клинтон.

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«На мои неоднократные запросы к Госдепартаменту о том, был ли отменен доступ, администрация Обамы отказывалась отвечать», — цитирует телеканал заявление сенатора.

Чак Грассли начал в четверг расследование по данному поводу, ссылаясь на прошлогоднее заявление директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о том, что Клинтон и ее сотрудники показали «небрежное отношение к информации высокой секретности».

Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник «почтовый скандал», который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки, в том числе секретной. В июле прошлого года директор ФБР объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений.

28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена, и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Однако параллельно с ФБР Конгресс все это время вел свое собственное расследование скандала. Сама бывшая первая леди называла возобновление расследования причиной поражения своей кампании на выборах.

Комментарии
7
А Б
Тот факт, что экс-госсекретарь США Клинтон имела постоянный доступ к секретной и сверхсекретной документации Государственного департамента страны даже после того, как покинула пост в 2013 году, говорит о том, что сотрудники департамента, отвечающие за предоставление доступа к подобным материалам, проявили халатность и не исполнили своих прямых должностных обязанностей, не прекратив доступ Клинтон к этим материалам. Сама Клинтон ограничить свой доступ не могла, поэтому непосредственно её вина в этом отсутствует.
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Иван Петров
При чём тут какой то навальный?
Ты тему не попутал , лох ов?
Получается как в анекдоте: я ему про Сидора, он мне про сам знаешь кого под рифму.
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Аристарх Лохов
давай про Сидора
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