Fox: Клинтон имела доступ к секретным документам после ухода с поста госсекретаря США
По словам председателя юридического комитета Сената Конгресса Чака Граассли, доступ был также и у шести сотрудников бывшего кандидата на пост президента США.
По словам председателя юридического комитета Сената Конгресса Чака Граассли, доступ был также и у шести сотрудников бывшего кандидата на пост президента США.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/.
Как заявляет Грассли, они, по всей видимости, сохранили доступ и после того, как
«На мои неоднократные запросы к Госдепартаменту о том, был ли отменен доступ, администрация Обамы отказывалась отвечать», — цитирует телеканал заявление сенатора.
Чак Грассли начал в четверг расследование по данному поводу, ссылаясь на прошлогоднее заявление директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о том, что Клинтон и ее сотрудники показали «небрежное отношение к информации высокой секретности».
Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник «почтовый скандал», который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки, в том числе секретной. В июле прошлого года директор ФБР объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений.
28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена, и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.
Однако параллельно с ФБР Конгресс все это время вел свое собственное расследование скандала. Сама бывшая первая леди называла возобновление расследования причиной поражения своей кампании на выборах.
Ты тему не попутал , лох ов?
Получается как в анекдоте: я ему про Сидора, он мне про сам знаешь кого под рифму.